Пётр Гуменник рассказал об итогах сезона и планах на будущее

Российский фигурист Пётр Гуменник подвёл итоги сезона-2022/2023 и рассказал о своих планах на отдых и дальнейший тренировочный процесс.

«Нет, сезон для меня ещё не закончен. Тут такое хорошее шоу, тур ещё длится – 13–14-го числа буду выступать, дальше по другим городам. Для меня это был прорывной сезон. Наконец-то на взрослом уровне добился успеха. Очень удачно. Самая сложная часть сезона? Наверное, начало. Оно всегда тяжёлое. Потом я разгоняюсь, и становится легче.

Если говорить о главном итоге… Банально будет сказать про одинаковые баллы на чемпионате России? А MVP сезона не знаю, надо придумать рейтинг, как оценивать. Я не следил особо. Давайте назову Лизу Туктамышеву», – передаёт слова фигуриста корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Иногда я лежу на диване, да. Но приходится учиться по восемь часов в день, доделывать что-то. Конечно, учиться – второй семестр закрывать. И кататься», – ответил Гуменник на вопрос об отдыхе.

В конце журналисты решили узнать, помнит ли спортсмен школьную информацию, которая помогла ему хорошо сдать ЕГЭ:

« – Ты здорово сдал ЕГЭ по химии. Число Авогадро сейчас готов назвать?

– Боюсь ошибиться, оно мне не очень нужно было. 6,04 на 10 в 23-й степени? Не пользовался им после 11-го класса».

В сезоне-2022/2023 Пётр Гуменник занял второе место на чемпионате России, набрав одинаковые баллы с Евгением Семененко в итоговом зачёте. Также фигурист выиграл финал Гран-при России.