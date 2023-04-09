Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, кого считают прорывом прошедшего сезона

Чемпионы мира и Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, кого считают главным открытием прошедшего сезона.
«Самого ценного спортсмена в этом сезоне выделить очень сложно, этот сезон был очень волнообразный, и во всех видах менялись лидеры. Наверное, если прорыв сезона — это Петя Гуменник», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Полностью с Настей соглашусь. После Олимпиады некоторые сдают свои позиции, у кого-то что-то не получается, если даже этот человек старается оставаться в топе после олимпийского сезона, то это тоже очень большая заслуга. Также молодцы те спортсмены, которые действительно пользуются шансом, чтобы взобраться на вершину. В спорте действительно нужно цепляться за этот шанс, чтобы доказать и показать себя», — добавил Галлямов.
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