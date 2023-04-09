«Я в это не верю, не люблю». Александра Трусова — о ритуалах в фигурном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова после выступления в шоу «Русские сезоны» ответила на вопрос, есть ли у неё какие-то ритуалы, которые она совершает перед выходом на лёд.

«Наверное, в шоу уже точно нет, потому что разные ситуации – когда, например, я должна из хвоста быстро переодеться в коньки, ритуалов уже не может быть, потому что очень мало времени. В «Снегурочке» я также снимала коньки, переодевалась в пуанты, выбегала, мне там много людей помогало.

На соревнованиях каких-то тоже особых ритуалов нет, я в это не верю, не люблю это. С левой ноги выхожу на лёд, но мне просто удобнее так», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.