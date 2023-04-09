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«Лучшая организация из всех шоу, на которых я была». Нугуманова — о шоу Плющенко

«Лучшая организация из всех шоу, на которых я была». Нугуманова — о шоу Плющенко
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Фигуристка Елизавета Нугуманова высказалась об участии в ледовом шоу Евгении Плющенко «Русские сезоны», а также сотрудничестве с продюсером Яной Рудковской и посещении академии «Ангелы Плющенко».

«Яна Александровна — замечательный человек. Если бы не она, всего бы этого не было. Всё очень продумано, лучшая организация из всех шоу, на которых я была. Я думаю, все со мной согласятся. Рада находиться здесь с вами. В этом году я первый раз посетила академию «Ангелы Плющенко», и это офигенская школа. Я была под большим впечатлением, когда увидела её в первый раз, надеюсь, она будет только процветать и станет ещё больше, чем сейчас», — передаёт слова Нугумановой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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