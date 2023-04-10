Гуменник зажигал под Rammstein, Акатьева летала на луне. Фото шоу «Чемпионы на льду»

9 апреля в Санкт-Петербурге состоялось ледовое шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе.
На арену «Юбилейного» вышли Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие ученики группы Тутберидзе, а также лучшие российские фигуристы прошедшего сезона — Евгений Семененко и Пётр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Софья Акатьева представила номер с турнира шоу-программ и взлетела на луне под купол «Юбилейного», Пётр Гуменник поразил публику новой программой под песню Rammstein — «Mein Herz brennt». В финале совместный номер представили три олимпийских чемпионки — Алина Загитова, Камила Валиева и Анна Щербакова.
Лучшие фото с шоу «Чемпионы на льду» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
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