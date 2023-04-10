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Гуменник зажигал под Rammstein, Акатьева летала на луне. Фото шоу «Чемпионы на льду»

Гуменник зажигал под Rammstein, Акатьева летала на луне. Фото шоу «Чемпионы на льду»
Гуменник зажигал, Акатьева летала на луне
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9 апреля в Санкт-Петербурге состоялось ледовое шоу «Чемпионы на льду» под руководством тренерской команды Этери Тутберидзе.

На арену «Юбилейного» вышли Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие ученики группы Тутберидзе, а также лучшие российские фигуристы прошедшего сезона — Евгений Семененко и Пётр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Софья Акатьева представила номер с турнира шоу-программ и взлетела на луне под купол «Юбилейного», Пётр Гуменник поразил публику новой программой под песню Rammstein — «Mein Herz brennt». В финале совместный номер представили три олимпийских чемпионки — Алина Загитова, Камила Валиева и Анна Щербакова.

Лучшие фото с шоу «Чемпионы на льду» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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