Хореограф рассказала, как Александра Трусова занялась стрип-пластикой

Хореограф Анастасия Юрасова рассказала, как к ней пришла серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова.

Уже в течение года Юрасова ставит для Трусовой танцы в стиле стрип-пластики.

«Ей просто понравился стиль, потому она и пришла. Она милая, добрая и стеснительная девочка. Никак не могу её отучить мне «выкать». За время занятий у неё большой прогресс. Она говорила: «Я не умею танцевать, я деревянная». Я ей предложила снять видео. Говорю, давай покажем всем, как ты уже красиво научилась двигаться. Ты получишь обратную связь. Да, кто-то скажет, что ты стриптизёрша, зачем ты обула эти стрипы и почему так вызывающе двигаешься. Но на этих людей не нужно обращать внимание, они просто не понимают. Главное, что ты сама увидишь, как круто выглядишь», — приводит слова Юрасовой «РИА Новости Спорт».