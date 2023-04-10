Хореограф рассказала, как Александра Трусова занялась стрип-пластикой

Хореограф Анастасия Юрасова рассказала, как к ней пришла серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова.
Уже в течение года Юрасова ставит для Трусовой танцы в стиле стрип-пластики.
«Ей просто понравился стиль, потому она и пришла. Она милая, добрая и стеснительная девочка. Никак не могу её отучить мне «выкать». За время занятий у неё большой прогресс. Она говорила: «Я не умею танцевать, я деревянная». Я ей предложила снять видео. Говорю, давай покажем всем, как ты уже красиво научилась двигаться. Ты получишь обратную связь. Да, кто-то скажет, что ты стриптизёрша, зачем ты обула эти стрипы и почему так вызывающе двигаешься. Но на этих людей не нужно обращать внимание, они просто не понимают. Главное, что ты сама увидишь, как круто выглядишь», — приводит слова Юрасовой «РИА Новости Спорт».
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