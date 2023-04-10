Евгения Медведева стала ведущей прогноза погоды на телеканале ТНТ
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Российская фигуристка Евгения Медведева стала ведущей прогноза погоды на телеканале ТНТ. 10 апреля 23-летняя Медведева рассказала о погоде во Владивостоке, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
«На улице уже тепло, и растаял снег. Но не во всех регионах России. Поэтому где-то можно продолжать ходить в коньках», — завершила рассказ о погоде Медведева.
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. После Игр-2018 фигуристка уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Перед сезоном-2020/2021 Евгения вернулась в Россию в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор не выступала на соревнованиях, если не считать турнир шоу-программ.
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