Елизавета Туктамышева не исключила, что станет ведущей после завершения карьеры

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в интервью Максиму Транькову в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале не исключила, что могла бы стать ведущей после завершения карьеры.
«Могу с тобой вести что-нибудь, например. Я в этом себя вижу, мне это нравится. Единственное, надо работать над голосом, речью, это не так просто. Я понимаю, какую школу ты прошёл, чтобы вырасти в этом.
Тренером? Тренером, думаю, я всегда успею побыть. И пока у меня есть моя свобода, молодость, креативность, хочется это в большей мере использовать. А если быть тренером… Я не представляю, как ты совмещал всё это. Но если ты тренер, то ты живёшь этим – изо дня в день тренируешь свою группу, пытаешься достичь результатов. И на другое ни сил, ни времени не остаётся.
В шоу тоже классно поучаствовать. Пока есть возможность, лучше по максимуму это время использовать: шоу, проекты. У меня есть идеи. Но тренер – это очень сложно. Оно высосет из тебя всё. Я хочу, пока есть возможность, эту энергию сберечь.
Говоришь, что у нас на каждый квадратный метр – фигурист-ведущий? Да, я знаю, везде одно и то же. Как-то придётся быть конкурентоспособной. Я научилась уже быть уверенной в себе. Но если нет, что-то другое найдём. Всегда есть выходы – это важно всегда помнить», – сказала Туктамышева.
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