Валиева — о шоу Тутберидзе: у её команды всё не так, как в обычных ледовых шоу

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева рассказала об уровне шоу команды Этери Тутберидзе.

«Да, у команды Этери Георгиевны Тутберидзе всё не так, как в обычных ледовых шоу. Мы максимально стараемся сделать всё как на соревнованиях. Катаем короткую, прямо с тройным акселем, с каскадами, то есть это почти соревновательная программа, и опять-таки четверные, с которыми мы далеко не всегда выходим на шоу.

Выступления проходят в темноте, при прожекторах, а выключенный свет – это дополнительный фактор стресса. Происходит небольшая дезориентация. Но это даже в какой-то степени помогает, потому что потом, на соревнованиях, ты уже спокойно делаешь все элементы ультра-си, понимая, что на шоу ты их уже делал», — сказала Валиева в интервью «КП-Спорт».