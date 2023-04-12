Тарасова отреагировала на решение запретить чемпионам ОИ Дюамель и Вирту въезд в Россию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что министерство иностранных дел России запретило, в частности, олимпийским чемпионкам Меган Дюамель и Тессе Вирту въезд в Россию.

«А они что, собирались прямо приехать к нам в Россию? Я так не думаю. Они хоть раз здесь были? Нет. Сомневаюсь, что они будут страдать из-за того, что им запретили въезд в Россию. Зачем им сюда? Ничего в этом особенного нет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее Дюамель и Вирту наряду с другими канадскими атлетами подписали письмо с требованием отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр 2024 года, который пройдут в Париже (Франция).