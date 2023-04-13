Выступление Даниэля Грассля в короткой программе на командном ЧМ-2023

Итальянский фигурист Даниэль Грассль показал шестой результат в короткой программе в мужском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Токио (Япония). Грассль справился с сольным четверным лутцем и тройным акселем, а вот каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы получился недокрученным. За свой прокат Грассль получил от судей 89,81 балла.

Трансляции командного чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2023. Токио (Япония)

Мужчины. Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 105,90.

2. Ча Джун Хван (Южная Корея) – 101,33.

3. Кевин Аймоз (Франция) – 100,58.

4. Джейсон Браун (США) – 95,61.

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 92,82.

6. Даниэль Грассль (Италия) – 89,81.