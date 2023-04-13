Мишина и Галлямов: молимся, чтобы с Костомаровым всё было хорошо
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Чемпионы мира – 2021 среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов поддержали олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который восстанавливается после тяжёлой пневмонии и её последствий.
Галлямов: Мы следим за новостями, верим, что всё будет хорошо. Периодически в шоке с Настей находимся, когда видим новости, порой даже и не верится, что это всё может происходить. Надеюсь, какие-то новости из этого – всё-таки фейк, конечно, молимся, чтобы с ним всё было хорошо.
Мишина: Сможет ли он вернуться на лёд? Мы не можем знать, потому что, как и все, мы видим только новости, которые публикуют в интернете.
Галлямов: Мы не знаем точную информацию, и предполагать что-то на основе неточных данных…
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