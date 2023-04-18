Глейхенгауз рассказал о постановке знаменитого номера Валиевой «Уэнсдей»

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, на примере показательного номера Камилы Валиевой «Уэнсдей» рассказал, как происходит постановка программ.

«Мы с Камилой обсуждали новый показательный, и она мне сказала, что есть вот такой танец из сериала. Она показала, я сказал: «Да, прикольно». Она сказала, что он очень популярный. Я натыкался на него в соцсетях или в интернете, сказал, что нужно подумать, что можно из него сделать. Просто повторить танец – это сделали все люди мира. А вот развить эту тему, чтобы получился номер…

Я вообще любил «Семейку Аддамс», посмотрел полностью сериал, чтобы понимать, в чём будет отличие с фильмами. Нужно было придумать, как туда зайти. Какое будет начало. Понял, что обязательно нужно использовать руку – Вещь. Использовал оригинальный саундтрек из фильма. Я считаю, что для кого-то щелчки пальцами и эта музыка более узнаваемы, чем внешность Уэнсдей — это соединение поколений. Дальше нужно было соединить всё музыкально, придумали с Этери Георгиевной интересные движения: как перелазила через бортик, все эти ломаные позиции, поднятия ног, кораблики. Чтобы это не было просто: нажали на плей, и Камила повторила танец. Тут не нужен постановщик. Задача была интегрировать танец в целый номер», — сказал Глейхенгауз в программе «Подкаст. Лаб» на Первом канале.