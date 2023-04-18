«Это шаг к развитию фигурного катания». Фигурист Попов — о четверном акселе Малинина

18-летний российский фигурист Иван Попов, тренирующийся в группе Ирины Смирновой, высказался об исполнении четверного акселя его ровесником, американцем Ильёй Малининым.

Официальное исполнение прыжка в 4,5 оборота стало знаковым событием для мужского катания во всём мире.

«Сначала я не думал, что кто-то вообще может запрыгать его, но потом, когда Илья выставил, как на удочке его прыгает, я стал думать, что он скоро его сделает. Когда он сделал, я, конечно, удивился — это шаг к развитию фигурного катания.

Нужно ли начинать изучать этот прыжок, чтобы конкурировать на международном уровне? Думаю, что и без него можно будет конкурировать, потому что он ненамного дороже других четверных. Лучше настраиваться на чистый прокат и работать над второй оценкой, потому что, я думаю, много энергии забирает четверной аксель. Тяжело и прыгать, и показывать вторую оценку. Думаю, можно и без четверного акселя с чистыми прокатами конкурировать.

Были ли у меня мысли попробовать прыгнуть четверной аксель? Были, но я ещё не пробовал. Думаю, может, в самом конце межсезонья попробовать скрутить», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.