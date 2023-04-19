Вице-чемпионка мира Алёна Леонова объявила о разводе с Антоном Шулеповым

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Леонова сообщила о разводе с экс-фигуристом Антоном Шулеповым.

«Жизнь – штука интересная, но, к сожалению, не всё в ней происходит так, как мы планируем. Когда мы с Антоном поженились, то думали, что это навсегда, но у судьбы оказались свои планы на наш брак.

Мы официально развелись. Важно отметить, что это было взвешенное решение и мы расстались по обоюдному согласию. Главным является то, что нам удалось сохранить человеческие отношения. И, безусловно, мы вместе будем продолжать заботиться о нашем сыне, ведь его счастливое детство по-прежнему наша главная родительская задача», — написала Леонова на своей странице в социальных сетях.