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«Не добились того, чего хотели». Буцаева оценила сезон фигуриста Белявского

«Не добились того, чего хотели». Буцаева оценила сезон фигуриста Белявского
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Тренер по фигурному катанию, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Буцаева прокомментировала итоги сезона для российского фигуриста Максима Белявского.

«В том году он к нам пришёл в конце марта, так что да, работаем чуть больше года. Сезон неоднозначный, мы не добились того, чего хотели добиться, в силу некоторых моментов. В конце сезона он хорошо выступил на первенстве России старшего возраста в произвольной программе, попал в юниорскую сборную, здесь очень хорошо выступил. Хорошо, что он закончил сезон той произвольной программой, которую мы хотели показать в течение всего сезона, — три четверных прыжка, два тройных акселя. В силу обстоятельств мы не смогли это показать на всех основных стартах, но здесь он показал, что он это может», — сказала Буцаева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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