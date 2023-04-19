«Не добились того, чего хотели». Буцаева оценила сезон фигуриста Белявского

Тренер по фигурному катанию, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Буцаева прокомментировала итоги сезона для российского фигуриста Максима Белявского.

«В том году он к нам пришёл в конце марта, так что да, работаем чуть больше года. Сезон неоднозначный, мы не добились того, чего хотели добиться, в силу некоторых моментов. В конце сезона он хорошо выступил на первенстве России старшего возраста в произвольной программе, попал в юниорскую сборную, здесь очень хорошо выступил. Хорошо, что он закончил сезон той произвольной программой, которую мы хотели показать в течение всего сезона, — три четверных прыжка, два тройных акселя. В силу обстоятельств мы не смогли это показать на всех основных стартах, но здесь он показал, что он это может», — сказала Буцаева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.