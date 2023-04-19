Давыдов: Фролова сказала, что возьмёт паузу. Рвалась в бой, а потом пришла с цветами

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов высказался о том, что фигуристки Анна Фролова и Елизавета Берестовская не тренируются. Специалист отметил, что Фролова ранее объявила о решении приостановить карьеру.

«Анна пришла к нам и сказала, что возьмёт паузу и кататься не будет. Мы вроде восстановились, потихоньку встали на ноги, она рвалась в бой: «Я хочу четверные». А потом, через два дня после финала Гран-при, пришла с цветами. Хотя после старта говорила: «У меня перестало всё болеть, я готова к работе». Что произошло за два дня? Предпосылок к уходу никаких не было. Но это её решение, она взрослый человек. Что-то ещё могло случиться. Вообще, всегда всё можно, было бы желание. Сейчас же ещё возрастной ценз чуть-чуть устаканился. А почему нет? Ну учи там потихонечку четверной, занимайся прокатами, постановками.

Что касается Берестовской, она не катается. Всё, что я могу сказать. Давно не катается. Иногда созваниваемся, спрашиваю: «Выйдем на лёд?» Отвечает: «Выйдем». Она планирует вернуться к тренировкам, но не выходит», — приводит слова Давыдова Sport24.

Напомним, 15-летняя Берестовская пропустила прошлый сезон из-за травм.