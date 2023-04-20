Фигурист Гуменник: ходить в школу вообще не стоит, обучения там хорошего нет

Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник поделился мнением о школьном обучении.
«В школу я не ходил. А когда ходил, только хуже было, потому что я считаю, что ходить в обычную общеобразовательную школу вообще не стоит. Обучения там особо хорошего нет, и мне кажется, там только время теряется. По восемь часов в день уходит, а я с репетитором сам занимался гораздо меньше: где-то по часу в день.
А когда какое-то время я тоже расписание своих тренировок и учёбы так совместил, чтобы и там и там успевать, то я тратил времени гораздо больше, а учиться было сложнее. Я с первого класса не ходил, только сдавал всё», — сказал Гуменник в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
21-летний фигурист обучается в ИТМО по индивидуальному расписанию.
Смотрите подкаст «Ход коньком» с Петром Гуменником сегодня, 20 апреля, на канале «Чемпионат.Подкаст».
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