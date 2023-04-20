Гуменник — о ЧМ: Малинин грязно всё сделал, у Уно тоже немало четверных
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Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник поделился впечатлениями от выступления фигуристов на прошедшем чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Победителем соревнований в мужском одиночном катании стал японец Сёма Уно.
«Малинин грязно всё сделал. Сёма Уно тоже сделал немало четверных. Уно – лучший фигурист сезона? Смотря как оценивать, если по рейтингу, то Уно выиграл бы. А если с точки зрения интереса, кого бы я выделил – наверное, Малинин.
Джун Хван Ча точно отстаёт от обоих. Кевин Аймоз – хороший спортсмен, но он и до этого выступал хорошо, примерно на том же уровне держится. В программах Адама Сяо Хим Фа хореография понравилась. Что-то такое свежее, новое», — сказал Гуменник в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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