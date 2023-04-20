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Фигурист Гуменник: есть желание заниматься биоинформатикой, думал в сторону медицины

Фигурист Гуменник: есть желание заниматься биоинформатикой, думал в сторону медицины
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Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник рассказал о планах на будущее. Фигурист подчеркнул, что хотел бы изучать биоинформатику.

«Приоритет я отдаю фигурному катанию, потому что уже давно им занимаюсь и тут всё понятно. А с учебой – занимаюсь, есть желание заниматься биоинформатикой, но в этом я не уверен. И также хочется мозг развивать, чтобы он не заплыл.

Биоинформатика – это похоже на генетику. Думал в сторону медицины, лекарств. Можно поступить в медицинский, выучиться там на генетика и там заниматься. Я выбрал другой путь. В школьное время я больше занимался биологией, в бакалавриате сейчас программирование изучаю, а в магистратуре – уже саму биоинформатику», — сказал Гуменник в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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