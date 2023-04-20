Гуменник: выбрал Rammstein и спросил нейросеть, какая песня на льду лучше подходит

Победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, как выбирал музыку для показательного номера, с которым он выступает в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Если что, к нейросети могу обратиться за советом. Я ей верю, помогает. В программировании, например. Например, надо что-то придумать, сочинить, музыку выбрать для показательного. Там вбиваешь, что-нибудь похожее ищешь.

Я выбрал Rammstein и поспрашивал, какая песня на льду лучше подходит. Типа: есть шоу показательное на льду, хочу прокатать под Rammstein, какая музыка по настроению, эмоциям, сюжету хорошо бы подходила.

Костюм я тоже генерировал. Что она выдала? Фотографию. Ну, там какой-то бред был. Даже силуэт человека было сложно разглядеть, но мне помогло. Натолкнуло меня на какие-то размышления. Как часто бывает, что не можешь определиться, потом монетку подбрасываешь или ещё что-то. И там выпадает левое, а ты думаешь, что левое не очень хочется. И тогда понимаешь, что хочешь второе», — сказал Гуменник в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».