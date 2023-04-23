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Иски ВАДА и РУСАДА на решение по Камиле Валиевой объединены CAS в одно производство

Иски ВАДА и РУСАДА на решение по Камиле Валиевой объединены CAS в одно производство
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Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также иск Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу чемпионки Европы – 2022 российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Все три апелляции будут рассматриваться одновременно», — приводит слова представителя CAS ТАСС.

Напомним, 24 февраля CAS зарегистрировал апелляции ВАДА, РУСАДА и ISU на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу Валиевой.

Валиева была отстранена от личных соревнований на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) после командного турнира из-за положительной допинг-пробы, взятой на чемпионате России. Позже временное отстранение сняли, и Валиева заняла на личных соревнованиях четвёртое место. Позднее Камилу лишили золота на ЧР.

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