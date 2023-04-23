Иски ВАДА и РУСАДА на решение по Камиле Валиевой объединены CAS в одно производство

Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также иск Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу чемпионки Европы – 2022 российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Все три апелляции будут рассматриваться одновременно», — приводит слова представителя CAS ТАСС.
Напомним, 24 февраля CAS зарегистрировал апелляции ВАДА, РУСАДА и ISU на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу Валиевой.
Валиева была отстранена от личных соревнований на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) после командного турнира из-за положительной допинг-пробы, взятой на чемпионате России. Позже временное отстранение сняли, и Валиева заняла на личных соревнованиях четвёртое место. Позднее Камилу лишили золота на ЧР.
- 23 апреля 2023
-
11:53
-
10:25
- 22 апреля 2023
-
16:57
-
16:17
-
15:40
-
15:31
-
14:57
-
13:41
-
12:36
-
12:26
- 21 апреля 2023
-
17:01
-
09:27
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 20 апреля 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:34
-
21:00
-
18:01
-
18:01
-
17:34
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:29
-
15:15
-
13:44
-
13:19
- 19 апреля 2023
-
21:04
-
16:51
-
11:47
-
10:42