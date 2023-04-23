Буянова сравнила «Битву школ» с командным турниром Олимпийских игр

Советская фигуристка, тренер по фигурному катанию Елена Буянова сравнила турнир «Битва школ» с командным турниром по фигурному катанию, который проводится в рамках Олимпийских игр.

«Хочу поблагодарить руководство Москвы, потому что очень активно взялись за детский спорт, и это очень радует, потому что, конечно, идёт основное внимание и усиленное внимание именно к юниорской сборной, взрослой сборной. А на таком уровне детки и родители сами справляются, и это достаточно сложный путь, чтобы хотя бы дойти до юниорской сборной.

Сейчас то, что у нас задумано нашим руководством Москвы, — это очень радует, мы очень счастливы как тренеры. Такой турнир — это настолько масштабное действие, прекрасный формат. Дети учатся уже в командном соревновании — нигде в мире такого нет и не было, это новое соревнование. Я видела, как детки выходят и за занавесом стоят на выходе — всё как на Олимпиаде, чемпионате Европы, чемпионате мира. Для них сам выход — всё для них ново. Здорово, что в таком возрасте они всё будут знать и уметь. И они должны понимать, что командный турнир — это не только их выступление, это комплекс целой команды, они вносят очки в команду.

И то, что они учатся у нас со столь юного возраста такому духу командному, — конечно, это нам очень поможет для того, чтобы выступать на Олимпийских играх в командном турнире. Это первый задел, поэтому это очень грандиозно. Для детей это большой праздник. Для них это интересно и в то же время волнительно. Очень интересно смотреть на ребят, как они справляются, кто на что способен. Прекрасный опыт», — передаёт слова Елены Буяновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.