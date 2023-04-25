Алёна Косторная рассказала, что для неё главное в костюме для фигурного катания

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что для неё главное в костюме для фигурного катания.

«Для меня важно, чтобы всё было гармонично: чтобы платье не выбивалось, чтобы музыка не перекрикивала спортсмена, чтобы всё было подобрано идеально и сработало на публику», — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Накануне Косторная вместе с другими звёздами эстрады, театра и кино приняла участие в показе 23-го сезона международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Алёна вышла на подиум в костюме для показательного номера в образе Харли Квинн, с которым выступала прошлым летом в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».