Алёна Косторная рассказала, что для неё главное в костюме для фигурного катания
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что для неё главное в костюме для фигурного катания.
«Для меня важно, чтобы всё было гармонично: чтобы платье не выбивалось, чтобы музыка не перекрикивала спортсмена, чтобы всё было подобрано идеально и сработало на публику», — сказала Косторная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Накануне Косторная вместе с другими звёздами эстрады, театра и кино приняла участие в показе 23-го сезона международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week. Алёна вышла на подиум в костюме для показательного номера в образе Харли Квинн, с которым выступала прошлым летом в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».
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