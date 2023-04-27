Алексей Ягудин: я оптимист, верю, что скоро нас пустят на международные соревнования

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, которое продолжается уже более года.

«Буду говорить за фигурное катание. В этом году провели российские этапы Гран-при. Конечно, олимпийцам, чемпионам мира и Европы после крупных международных турниров приходится ехать — не в обиду — в Сызрань или Саранск. Хотя, самое главное — это турниры. И это, естественно, небольшой шаг назад. Но, с другой стороны, у огромнейшего количества спортсменов появилась возможность показать себя и вклиниться в когорту сильнейших.

Плюс, провели прыжковый турнир, командник. И мне приятно, что у наших фигуристов было абсолютно все — да, кроме чемпионатов Европы и мира. Но была и финансовая поддержка, и сейчас, кажется, наши сборники полетят в Монголию на показательные выступления. Идут три больших тура — и у Этери Тутберидзе, и у Жени Плющенко, и у Ильи Авербуха. У Татьяны Навки много мероприятий.

Я оптимист, я верю, что все скоро закончится и нас пустят на международные соревнования. Потому что — ну, был без нас чемпионат мира и Европы. Но не было какой-то интриги. Уж в фигурном катании-то мы — одни из лидеров», — приводит слова Ягудина «Газета.Ru».