Катарина Гербольдт: Малинин — серьезный соперник на будущее

Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт, которая выступала как в одиночном, так и в парном катании, высказала мнение о том, чего не хватает 18-летнему американцу Илье Малинину, чтобы стать лучшим в мире.

Малинин – единственный на данный момент исполнитель четверного акселя, однако на чемпионате мира – 2023 он завоевал только бронзу.

«Вопросом «что ещё нужно» часто задаёшься и после соревнований, и как тренер, и как спортсмен. И ответ всегда получается такой — всего, но по чуть-чуть. Ему нужно работать не только над прыжками, тем более что мировое фигурное катание идёт в том направлении, что ты должен качественно кататься, как танцор ты должен вращаться и, конечно, исполнять очень сложные элементы. Как правило, фигуристы зацикливаются на чём-то одном. И мне кажется, что в последнее время все больше зациклились на технической составляющей.

Может быть, других аспектов ему не хватило. Может быть, опыта. Не знаю точно, но для меня он очень яркий фигурист. Я думаю, что за ним ближайшее будущее, и для меня как для тренера это тот человек, с которым надо считаться, равняться в плане технической составляющей. Он серьёзный соперник на будущее», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».