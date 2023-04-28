Косторная показала фото с Куницей с вечеринки Forbes

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная показала фото со своим партнёром в спортивной паре Георгием Куницей, который также является молодым человеком фигуристки. Снимки сделаны на вечеринке журнала Forbes в Москве. Мероприятие было посвящено выходу лонг-листа «30 до 30 лет» по версии издания.

Фото: Личный архив Алёны Косторной

19-летняя Косторная до сезона-2020/2021 занималась в группе Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Спустя полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Партнёром Косторной стал Георгий Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу. В январе 2023 года стало известно, что фигуристка продолжит карьеру как парница. Недавно Косторная и Куница, занимающиеся у Сергея Рослякова, представили публике короткую программу.