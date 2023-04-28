Косторная показала фото с Куницей с вечеринки Forbes

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная показала фото со своим партнёром в спортивной паре Георгием Куницей, который также является молодым человеком фигуристки. Снимки сделаны на вечеринке журнала Forbes в Москве. Мероприятие было посвящено выходу лонг-листа «30 до 30 лет» по версии издания.
Фото: Личный архив Алёны Косторной
19-летняя Косторная до сезона-2020/2021 занималась в группе Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Спустя полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.
Фото: Личный архив Алёны Косторной
Партнёром Косторной стал Георгий Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу. В январе 2023 года стало известно, что фигуристка продолжит карьеру как парница. Недавно Косторная и Куница, занимающиеся у Сергея Рослякова, представили публике короткую программу.
- 28 апреля 2023
-
00:45
-
00:27
- 27 апреля 2023
-
21:59
-
21:47
-
21:27
-
20:00
-
19:01
-
16:19
- 26 апреля 2023
-
23:59
-
19:00
-
15:42
-
15:09
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:09
-
11:57
-
11:39
-
11:15
-
09:35
- 25 апреля 2023
-
22:11
-
21:20
-
20:41
-
19:24
-
19:19
-
16:59
-
15:41
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:42