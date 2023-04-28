Елизавета Туктамышева рассказала, как дала автограф кетчупом и горчицей

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о самом необычном автографе, который ей приходилось давать.

«Один раз я расписывалась кетчупом и горчицей. И это, наверное, самая уникальная роспись в моём исполнении была, потому что мы тогда познакомились с Бетиной Поповой. Она попросила у меня автограф. Мы были уже на одной волне в то время — буквально через полчаса. И вместо того, чтобы найти ручку, я взяла салфетку и сделала роспись красным кетчупом и роспись горчицей. Такая история. И после этого мы стали лучшими подружками», — сказала Туктамышева в своём телеграм-канале, отвечая на вопросы болельщиков.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

Бетина Попова выступала в танцах на льду, а сейчас работает тренером и хореографом в группе Сергея Рослякова.