Хореограф Луны Хендрикс: поставили программы с движениями в стиле «выйти из зоны комфорта»

Хореограф Адам Сола рассказал о новых программах призёра чемпионатов мира и Европы бельгийской фигуристки Луны Хендрикс.

«У нас, как обычно, изначально много жанров, идей и концепций музыки для новых программ. Мы всегда ориентируемся на отзывы официальных лиц ISU, которые они дают по окончании сезона. Так что выбор музыки у нас в итоге целенаправленный. Последнее слово, конечно, за Луной — ведь ей исполнять программы.

Наша главная цель в новом сезоне — отойти от традиционных программ фигурного катания и хореографии. И мы отразили эту концепцию в нашем музыкальном выборе. Мы поставили две новые программы с движениями в стиле «выйти из зоны комфорта». То есть акцент на силу катания Луны, зрелый язык её тела, женственность и новые грани в выражениях. Оставим пока в секрете музыкальные композиции. Как только появится целостная картина, я буду рад сообщить вам названия!» — приводит слова Сола «Матч ТВ».

Сола известен российским болельщикам фигурного катания как хореограф короткой программы «Адажио Альбинони», с которой Евгений Семененко выиграл чемпионат России — 2023.