«Я не выдержал». Александр Энберт раскрыл детали нового номера с Евгенией Медведевой
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт раскрыл детали номера с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, который они представят на шоу Ильи Авербуха.
«У нас есть определённое взаимопонимание, есть определённое совпадение. Илья (Авербух) сказал, что мы собрали номер вместе с Евгенией, это, конечно же, преувеличение. Но, конечно, мы уже многое чувствуем, многое знаем, многое понимаем и в том плане, что друг другу удобно, что неудобно. Номер у нас о том, что знают все, что было до нас и что будет после нас, о том, что спасает этот мир. Номер о любви, господа! Ладно, я не выдержал, ха-ха», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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