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Авербух раскрыл детали номера Кагановской и Ангелопола для ледового шоу

Авербух раскрыл детали номера Кагановской и Ангелопола для ледового шоу
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух рассказал о номере танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола в ледовом шоу «Любимые песни о главном».

«Я очень рад нашему сотрудничеству. Совсем недавно мы были под Норильском в городе Дудинка, и они буквально взорвали зал своим выступлением. Я помню, как они выступали здесь, в «Мегаспорте», и зал буквально взрывался.

Ребята будут выступать под композицию «Синий платочек». Эта история о том, как каждый доверяет друг другу, и что она будет его всегда ждать. Такая предвоенная, ещё ничего не началось, они — яркие, свободные, парящие. Чтобы мы понимали, какими были юные ребята, когда уходили защищать нашу страну. Про это их история», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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