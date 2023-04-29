«У нас семейная история». Петрова и Тихонов — о номере с дочерью для шоу Авербуха

Чемпионы мира в парном катании Мария Петрова и Алексей Тихонов рассказали о подготовке номера для ледового шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном».

«У нас такая семейная история, в это время семьи расставались, встречались, и вот это единение семьи», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Которое в душе, в сердце было всегда», — дополнил Тихонов.

«Мы пытаемся в этом номере показать, насколько это всё трепетно и душевно — мать с дочерью ждут отца с войны. Мы в этом номере попытались всё это объяснить, показать и соединить», — сказала Петрова.

«Удивительно, что, несмотря на название, «Тёмная ночь» — это удивительно светлая песня, невероятной души, силы духа, силы любви. Надеюсь, что нашей семье удастся это всё передать. В нашей семье существуют традиции относительно Дня Победы, которые прививали нам наши родители, которые мы прививаем дочери (Полине Тихоновой. — Прим. «Чемпионата»). Пару лет назад она нас удивила тем, что сама со своей подружкой срежиссировала и поставила танец под «Смуглянку», который они нам станцевали. Это был такой большой подарок в этот удивительный, светлый и памятный день», — отметил Тихонов.