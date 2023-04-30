Илья Малинин публично извинился за скандальное высказывание про ориентацию фигуристов

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, чемпион США – 2022, 18-летний фигурист Илья Малинин принёс публичные извинения за скандальное высказывание об ориентации фигуристов-одиночников.

Ранее в медиапространстве Малинин в ответ на шутливую просьбу «докажи, что ты натурал» заявил, что не может им оставаться, ведь иначе не получит высокие оценки за компоненты.

«Чтобы я извлёк урок из своих ошибок и двигался вперёд, Федерация фигурного катания США предложила мне пройти тренинг по восприимчивости, который поможет моему развитию и поможет лучше понять сообщество ЛГБТК+ и других людей, не получающих достаточной поддержки. Извиняюсь перед всеми, кого задели мои комментарии. Я надеюсь извлечь из этого урок и пройти через это», — написал Малинин в своих социальных сетях.