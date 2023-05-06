Татьяна Тарасова: Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции в группе Москвиной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского из группы тренера Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

«Думаю, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции. Когда рядом тренируются две хорошие пары, то, наверное, тяжело. Не знаю, с чем это ещё связано. В команде Тутберидзе работают молодые ребята. Именно в парном катании работают Траньков, Тихонов. Перешли и перешли. Дай бог, чтобы им это пошло на пользу», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Бойкова и Козловский работали в группе Москвиной на протяжении семи лет. Под руководством тренера в прошлом сезоне пара выиграла чемпионат России и финал Гран-при страны.