«Путь сложный, пройдём его вместе». Авербух — о состоянии Костомарова

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист, хореограф Илья Авербух рассказал о восстановлении олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Романа Костомарова.

«Движемся в правильном направлении. Здоровью критически ничего не угрожает. Дальше шаг за шагом – восстановление. Очень длительное, очень сложное, мы постоянно на связи, общаемся. Он держится большим молодцом. Мы все просто поддерживаем его. Не надо спекулировать, не надо выдавать непроверенную информацию. Всё идёт к выздоровлению. Путь сложный, пройдём его вместе», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Костомаров был госпитализирован в январе 2023 года, позже спортсмену пришлось перенести несколько ампутаций. В апреле сообщалось, что фигурист готовится к протезированию.