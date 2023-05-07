«Путь сложный, пройдём его вместе». Авербух — о состоянии Костомарова

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист, хореограф Илья Авербух рассказал о восстановлении олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Романа Костомарова.
«Движемся в правильном направлении. Здоровью критически ничего не угрожает. Дальше шаг за шагом – восстановление. Очень длительное, очень сложное, мы постоянно на связи, общаемся. Он держится большим молодцом. Мы все просто поддерживаем его. Не надо спекулировать, не надо выдавать непроверенную информацию. Всё идёт к выздоровлению. Путь сложный, пройдём его вместе», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Костомаров был госпитализирован в январе 2023 года, позже спортсмену пришлось перенести несколько ампутаций. В апреле сообщалось, что фигурист готовится к протезированию.
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