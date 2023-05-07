Российский фигурист Дарио Чиризано планирует перейти в сборную Чехии
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Российский фигурист, выступающий в танцах на льду, чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года и чемпион России среди юниоров 2022 года Дарио Чиризано планирует перейти в сборную Чехии. Федерация фигурного катания Чехии уже обратилась в Российскую федерацию фигурного катания по поводу смены спортсменом гражданства. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Дарио Чиризано сообщил в своём телеграм-канале о начале скатывания с чешской фигуристкой Денизой Цимловой. Спортсмены тренируются в Монреале (Канада).
В январе 2023 года от Чиризано ушла партнёрша по танцам на льду — Ирина Хавронина, которая образовала дуэт с Дэвидом Нарижным. Тогда же стало известно, что новую фигуристку для парного катания с россиянином ищут в Европе.
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