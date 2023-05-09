Волков: если спортсмен может стать чемпионом мира, выступая за другую страну, почему нет

Тренер по фигурному катанию Александр Волков, работающий с Артёмом Ковалёвым, рассказал, как относится к желанию некоторых спортсменов начать выступать под другим флагом ради международных соревнований.

«Абсолютно спокойно. Я прекрасно их понимаю. Потому что основная цель любого спортсмена – Олимпиада, чемпионат мира или что-то такое серьёзное. Мы говорим про спорт высших достижений, естественно. Если из-за политической ситуации спортсмен лишается того, к чему он шел всю свою жизнь, то это ужасно.

Это мы говорим про обычных спортсменов. А есть паралимпийцы. Это вообще недопустимая ситуация. Я их часто вижу, это безумно сильные люди, у многих кроме спорта ничего не осталось. Для них это жизнь, у них ее забирают.

Спорт не должен быть связан с политикой. А если спортсмен может в такой ситуации выступать за другую страну, почему нет. Обвинять его в предательстве родины в таком случае – абсолютный бред. Он для родины уже принес медали, и он будет продолжать. В первую очередь, спортсмен выступает для себя. Если он может стать чемпионом мира, выступая за другую страну, почему нет. Другого шанса может не быть, а жизнь одна», — приводит слова Волкова «Спорт день за днём».