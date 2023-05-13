Евгения Медведева – об учёбе в МГУ: я там уже давно не учусь и рада этому

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о получении второго высшего образования.

Медведева проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Как тебе учёба в МГУ?» — спросил фигуристку один из фанатов. «Никак. Я там уже давно не учусь и рада этому», — ответила Медведева.

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно о том, что Медведева была зачислена на факультет «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере» в Московском государственном университете (МГУ). До этого она окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). Евгения с отличием защитила диплом на тему «Влияние современного инвентаря на технику исполнения элементов в фигурном катании на коньках».