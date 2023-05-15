Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дизайнер Куклычёва рассказала, как Косторная уговорила её сшить костюм для Куницы

Дизайнер Куклычёва рассказала, как Косторная уговорила её сшить костюм для Куницы
Аудио-версия:
Комментарии

Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алёна Куклычёва рассказала о сотрудничестве с российской фигуристкой Алёной Косторной.

«Как отреагировала на переход Алёны в парное катание? Ой, ну тут отдельная история. Вообще, я уже ничему не удивляюсь, уже, мне кажется, давно. Просто воспринимаю это как данность. Мы сразу договорились, что я буду шить Алёне платье, это было сразу понятно. А про партнёра… Сначала Алёна намекала, но я ей говорила: «Нет, давай Гоша у другого дизайнера пошьётся, потому что у меня нет опыта». У меня реально нет опыта с мальчиками. В принципе, когда Саша Трусова ко мне обратилась, у меня тоже не было опыта. Но можно попробовать, если есть хороший временной задел. А сейчас нет времени… Может, усталость в конце сезона сказывается. Поэтому я сначала сказала Алёне, что сошью ей платье, а Гоша пусть обратится к какому-нибудь другому дизайнеру.

Но Алёна, конечно, умеет найти подход. Она приехала с Гошей, мы его померили. Она сказала: «Мы просто померяем, чтобы на всякий случай мерки были». Мерки есть, и она сказала: «Ой, сейчас времени много до сентября!» Мы ещё конкретно не договаривались, но Гоша сказал свои пожелания, что ему нужно. Предстоит большая работа с моей стороны, придётся напрягаться опять. Всегда проще шить привычное», — рассказала дизайнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 15 мая, в 10:00.

Материалы по теме
От Медведевой до Петросян: кто из фигуристов катался под песни с Евровидения?
Истории
От Медведевой до Петросян: кто из фигуристов катался под песни с Евровидения?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023