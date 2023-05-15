Дизайнер Куклычёва рассказала, как Косторная уговорила её сшить костюм для Куницы

Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алёна Куклычёва рассказала о сотрудничестве с российской фигуристкой Алёной Косторной.

«Как отреагировала на переход Алёны в парное катание? Ой, ну тут отдельная история. Вообще, я уже ничему не удивляюсь, уже, мне кажется, давно. Просто воспринимаю это как данность. Мы сразу договорились, что я буду шить Алёне платье, это было сразу понятно. А про партнёра… Сначала Алёна намекала, но я ей говорила: «Нет, давай Гоша у другого дизайнера пошьётся, потому что у меня нет опыта». У меня реально нет опыта с мальчиками. В принципе, когда Саша Трусова ко мне обратилась, у меня тоже не было опыта. Но можно попробовать, если есть хороший временной задел. А сейчас нет времени… Может, усталость в конце сезона сказывается. Поэтому я сначала сказала Алёне, что сошью ей платье, а Гоша пусть обратится к какому-нибудь другому дизайнеру.

Но Алёна, конечно, умеет найти подход. Она приехала с Гошей, мы его померили. Она сказала: «Мы просто померяем, чтобы на всякий случай мерки были». Мерки есть, и она сказала: «Ой, сейчас времени много до сентября!» Мы ещё конкретно не договаривались, но Гоша сказал свои пожелания, что ему нужно. Предстоит большая работа с моей стороны, придётся напрягаться опять. Всегда проще шить привычное», — рассказала дизайнер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 15 мая, в 10:00.