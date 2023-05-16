Косторная: в один момент я поняла, что не хочу возвращаться туда, откуда пришла

Чемпионка Европы по фигурному катанию среди одиночниц Алёна Косторная рассказала о переходе в спортивные пары.
«Было где-то конец сентября — начало октября. Мне предстояла операция. Размышляла над разными вариантами. Например, шоу — появился вариант уехать на корабль. Вот, этот корабль — огромный лайнер, там и каток, и всё-всё-всё. Мне написали: «Да, тебя можем взять. Одна – это хорошо, но надо бы, чтобы с партнёром». Я сообщила Гоше [Кунице] и по поводу шоу, и по поводу этого лайнера. Потом прошла операция, я после первой реабилитации сказала: «Всё, выхожу, пошли учить поддержки».
Попробовали, посмотрели, что и как, и в один момент я поняла, что не хочу возвращаться туда, откуда пришла. Но мне пришлось тяжело в плане некоторых элементов. Я со своего-то веса не могу нормально приземлиться иногда, а тут ещё какие-то непонятные телодвижения, которые надо выполнять. Из-за того, что начинала делать и думать об элементе, переставало получаться вообще всё. Просто ступор, тело говорило: «Не хочу, остановись».
Я должна и довериться, и довести свои движения до автоматизма. Чтобы ехала и не заморачивалась: «Так, села на правую ногу, левую туда, правую руку сюда, повернули корпус, три раза моргнули, чихнули, прыгаем». Нужно, чтобы тело как бы само делало, — сказала Косторная в Подкасте YouTube-канала «Без воды».
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