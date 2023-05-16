«Не бывает мягких тренеров». Косторная и Куница — о наставниках, с которыми работали

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная и её партнёр по спортивной паре Георгий Куница в подкасте «Без воды» на YouTube-канале Аллы Шишкиной высказались о методах работы тренеров в фигурном катании.
Оба фигуриста начинали в группе Этери Тутберидзе. Куница, который перешёл в парное катание раньше Косторной, успел поработать с Тамарой Москвиной.
Косторная: Не бывает мягких тренеров. Они, может, с виду божьи одуванчики, а на самом деле там всё не так просто. Вообще в принципе нет такого, что тренер не жёсткий. Понимающий — да, но всё равно втык дать не вопрос.
Куница: Мягкость Москвиной, говорите? Просто Тамара Николаевна свою жёсткость проявляет по-другому. Не кричит, но способна сказать так, что…
Косторная: Не очень приятненько будет.
Куница: Что ты утонешь ещё ниже, чем если бы кричали. И она очень любит приводить разные примеры из жизни. Условно, пара идёт на элемент, делает одно и то же, не получается, падают. Москвина подзывает всех и говорит: «Что вы делаете одно и то же? Головой об стену бьётесь, как дятел». Потом поворачивается к борту и начинает об него головой биться.
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