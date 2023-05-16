Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова и Великая проведут показательный поединок по фехтованию в Лужниках

Загитова и Великая проведут показательный поединок по фехтованию в Лужниках
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в рамках Дня московского спорта в Лужниках примет участие в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр, саблисткой Софьей Великой. Дуэль пройдёт 1 июля и начнётся в 14:30 мск.

Ранее на той же локации близ аквакомплекса «Лужники» пройдёт московский турнир по фехтованию и мастер-класс Великой.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. После завершения шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казахстане Алина сразу улетела на отдых.

Материалы по теме
Пилатес, йога и даже бокс! Валиева активно отдохнула в Эмиратах и улетела на Мальдивы
Истории
Пилатес, йога и даже бокс! Валиева активно отдохнула в Эмиратах и улетела на Мальдивы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023