Загитова и Великая проведут показательный поединок по фехтованию в Лужниках

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в рамках Дня московского спорта в Лужниках примет участие в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр, саблисткой Софьей Великой. Дуэль пройдёт 1 июля и начнётся в 14:30 мск.

Ранее на той же локации близ аквакомплекса «Лужники» пройдёт московский турнир по фехтованию и мастер-класс Великой.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. После завершения шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казахстане Алина сразу улетела на отдых.