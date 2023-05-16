Загитова и Великая проведут показательный поединок по фехтованию в Лужниках

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в рамках Дня московского спорта в Лужниках примет участие в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр, саблисткой Софьей Великой. Дуэль пройдёт 1 июля и начнётся в 14:30 мск.
Ранее на той же локации близ аквакомплекса «Лужники» пройдёт московский турнир по фехтованию и мастер-класс Великой.
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. После завершения шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казахстане Алина сразу улетела на отдых.
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