Энберт: пары Бойкова — Козловский и Мишина — Галлямов будут выдающимися

Прославленный российский фигурист Александр Энберт отреагировал на слова известного отечественного тренера Нины Мозер, которая заявила, что у России в фигурном катании сейчас нет выдающихся спортивных пар.
«У каждого свои критерии оценивания. Мозер — прекрасный специалист, который имеет право на свой взгляд. У каждого человека есть свое мнение, это нормально. Мне кажется, что у нас есть две очень хорошие пары, которые могут еще больше показать себя в будущем. Бойкова — Козловский и Мишина — Галлямов мне очень нравятся. Они имеют свой стиль и большой потенциал. В будущем они будут выдающимися для нашего парного фигурного катания», — приводит слова Энберта Sport24.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский являются чемпионами Европы – 2020 и бронзовыми призёрами чемпионата мира – 2021. Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу на Зимних Олимпийских играх – 2022 в парном катании и золото в командных соревнованиях. Также они выиграли ЧМ-2021 и ЧЕ-2022.
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