Мозер: пока не вижу выдающихся спортивных пар в России
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер ответила на вопрос о спортивных парах.
«Есть ли среди российских спортивных пар выдающиеся? Пока я таких не вижу. Какими качествами должна обладать пара, чтобы стать такой же великой, как Волосожар — Траньков? Это соединение всего — красивое катание, стиль, культура», — приводит слова Мозер «Матч ТВ».
Мозер начала тренерскую карьеру в 1982 году. В 2010 году она стала тренером Татьяны Волосожар и Максима Транькова, которые под её руководством в 2013 году стали чемпионами мира, а в следующем сезоне — двукратными олимпийскими чемпионами Игр в Сочи. Также её учениками являлись Ксения Столбова и Фёдор Климов, ставшие серебряными призёрами Олимпийских игр 2014 года.
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