Тарасова: письмо украинских фигуристов никак не повлияет на решение ISU по россиянам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала письмо, направленное комиссией спортсменов Федерации фигурного катания Украины в Международный союз конькобежцев (ISU) с призывов не допускать российских фигуристов на международные соревнования до завершения ситуации на Украине.
«Думаю, ISU не будет опираться ни на чье мнение, и это письмо никак не повлияет на решение. Я продолжаю верить в то, что наших спортсменов допустят к соревнованиям», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил требования, при соблюдении которых россияне смогут вернуться на турниры в нейтральном статусе.
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