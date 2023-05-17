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Украинские фигуристы призвали не допускать россиян на международные соревнования

Комиссия спортсменов Федерации фигурного катания Украины призвала Международный союз конькобежцев (ISU) запретить российским фигуристам принимать участие в международных соревнованиях в любом статусе до окончания ситуации на Украине.

«Мы надеемся, что комиссия спортсменов ISU поддержит нашу инициативу полного запрета доступа для российских фигуристов и официальных лиц на все мероприятия, проходящие под эгидой ISU», — говорится в письме организации, направленном главе комиссии спортсменов ISU Эрику Рэдфорду, текст которого приводит Reuters.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил требования, при которых россияне смогут вернуться на турниры в нейтральном статусе.