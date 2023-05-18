ISU утвердил темой ритм-танца в новом сезоне музыку 1980-х годов
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Технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) по танцам на льду официально утвердил тему ритм-танца в фигурном катании на сезон-2023/2024. Как для юниоров, так и для взрослых – это «Музыка из 80-х».
В пояснении, опубликованном на сайте ISU, говорится, что дуэт своим танцем должен продемонстрировать культуру и сущность 1980-х годов ХХ века. Выбранная музыка может быть изменена или аранжирована, но пара должна использовать такие танцевальные движения, чтобы точно интерпретировать музыку этого десятилетия. Также добавлено, что ритм-танец не должен совпадать по стилю с произвольным танцем.
В предписанных элементах для юниоров значится паттерн Рокер Фокстрот, а у взрослых – дорожка Серебряная Самба.
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