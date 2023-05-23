В Чехии прокомментировали запрет россиянину Чиризано в смене гражданства
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Чешская ассоциация фигурного катания сообщила, что пока не получала официального запрета Федерации фигурного катания на коньках России в смене гражданства российским фигуристом, выступающим в танцах на льду, Дарио Чиризано.
«Мы всё ещё не получили никакого официального ответа от Федерации фигурного катания на коньках России», — приводит слова представителей Чешской ассоциации фигурного катания «РИА Новости».
Напомним, 18 мая ФФККР запретила фигуристу Дарио Чиризано менять спортивное гражданство для выступления за Чехию в паре с Денизой Цимловой, с которой спортсмен сейчас тренируется в Монреале (Канада). Это значит, что россиянину придётся пройти так называемый карантин для перехода под новый флаг.
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