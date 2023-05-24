Горелкин рассказал об изменениях в группе Свинина и Жук после ухода Степановой и Букина

Российские фигуристы Даниил Горелкин и Софья Леонтьева, выступающие в танцах на льду, рассказали об опыте работы с фигуристами Александрой Степановой и Иваном Букиным в группе Александра Свинина и Ирины Жук, а также о том, что изменилось после перехода этой пары к Александру Жулину.

«Лидеры группы? Мы уже в прошлом сезоне воспринимали себя таким образом. Весь этот год, пока у Саши с Ваней был перерыв, мы уже были первой парой. Не накладывали никакой лишней ответственности, понимали, что в группе уже нужно «рулить». У кого‑то из ребят и тренеров дни рождения — мы сами всё организовывали, взяли эту ответственность, которая была на Саше с Ваней», — приводит слова Леонтьевой Матч ТВ.

«Держим своё, тренеры тоже держат своё. Никто ничего лишнего не перевешивает, никто не говорит, что «вот, вы такие». Всё абсолютно спокойно. Мы ещё до перехода Саши и Вани уже год катались в статусе первой пары в группе.

Где‑то полтора года мы со Степановой и Букиным покатались на одном льду. Мы смотрели, как они взаимодействуют друг с другом — это правда восхищало. Все работают сами за себя. Мы работаем друг с другом, они — тоже. Всё равно большее внимание уделяешь себе», — добавил Горелкин.