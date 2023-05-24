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«Мысленно всё ещё в солнечном Дубае». Алина Загитова опубликовала фото с яхты в купальнике

«Мысленно всё ещё в солнечном Дубае». Алина Загитова опубликовала фото с яхты в купальнике
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях новые фото с отдыха в Дубае (ОАЭ). На них фигуристка позирует в купальнике на яхте.

«Может, физически я уже и в Москве, но мысленно всё ещё в солнечном Дубае», — подписала фото Загитова.

Пост доступен в телеграм-канале Алины Загитовой.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

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